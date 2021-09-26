Це взагалі ні про що: Залужний поскаржився на недостатнє фінансування ЗСУ

Кабінет міністрів України виділяє на фінансування Збройних сил недостатньо коштів.

Таку думку висловив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в одному з інтерв’ю.

– Я завжди буду казати, що фінансування недостатнє, тому що завжди хочеться більше. Але цього року було виділено лише 116 млрд грн – це взагалі ні про що. Ситуація катастрофічна, це просто катастрофа, – заявив він.

Залужний додав, що до держбюджету-2022 на фінансування армії закладено 152 млрд грн, чого теж недостатньо в умовах ведення війни.

При цьому, за словами головнокомандувача ЗСУ, у нього немає впевненості в тому, що відповідна сума не буде зменшена.

Український генерал також зазначив, що незважаючи на проблеми із фінансуванням, армія закуповує вітчизняні розвідувальні безпілотні літальні апарати, зокрема Фурія та Лелека.

Він додав, що у цих БПЛА є недоліки, проте вони здатні виконувати покладені на них завдання і при цьому проходять постійну модернізацію.

– Так, ми до цього часу використовуємо дрони, що передають волонтери. Чому? Безпілотників забагато не буває. Однак на сьогодні у нас немає жодної бригади, де не було б хоча б одного безпілотного авіакомплексу, – наголосив Залужний.

Український генерал також пояснив, що ЗСУ не може закупити вітчизняні ударні БПЛА, оскільки таких поки що просто немає, а всі розробки, які ведуться у цьому напрямку, на сьогодні носять виключно декларативний характер.

Фото: прес-служба ЗСУ