В воскресенье, 3 октября в Киеве состоится шестой ежегодный Марш Памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Мероприятие продлится около двух часов.

Начало Марша Памяти в 12.00 по киевскому времени. Участники мероприятия соберутся возле кинотеатра Киевская Русь, и той же дорогой, которой шли жертвы 1941 года, пройдут в Бабий Яр, чтобы почтить память погибших.

Подробнее о Марше Памяти жертв Бабьего Яра, и какие мероприятия предусмотрены — в материале Фактов ICTV.

Программа Марша Памяти жертв Бабьего Яра 2021

В воскресенье участники мероприятия собираются в 12.00 на площади возле кинотеатра Киевская Русь по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 93.

Далее, в 12.15, организаторы Марша планируют провести брифинг по поводу маршрута и правил поведения во время ходьбы. Брифинг продлится около 5-ти минут.

В 12.20 запланирована ходьба колонной к памятнику Менора в Бабьем Яру. Организаторы отмечают, что маршрут шествия тот же, каким шли киевляне 29 сентября 80 лет назад.

Следующий этап — раввин, которого пригласили организаторы, прочитает поминальную молитву в Бабьем Яру в 13.30.

Завершается Марш Памяти в 13.45.

Страница Марша Памяти жертв Бабьего Яра доступна по ссылке.

Организаторы Марша — немецкий бизнесмен, поэт и общественный деятель Евгений Городецкий и активист Дмитрий Юринов. Они ожидают участие около 700 человек, среди которых будут ученики еврейских школ Белой Церкви, Миргорода, Житомира, Запорожья, Винницы, Киева и др.

С 27 сентября по 7 октября в столице Украины пройдет ряд мероприятий, посвященных трагедии Бабьего Яра: выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах и тому подобное.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на странице, специально созданной к годовщине массовых расстрелов.

80 лет назад в Киеве произошел один из самых массовых расстрелов во время немецкой оккупации города в период Второй мировой войны. 29 и 30 сентября 1941-го нацисты в Бабьем Яру расстреляли более 33 тыс. киевлян, большинство из них были евреями.

Всего в Бабьем Яру погибло более 120 тыс. человек — мужчин, женщин и детей. Эта трагедия стала всемирным символом Холокоста.