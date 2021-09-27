У неділю, 3 жовтня у Києві відбудеться шостий щорічний Марш Пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Захід триватиме близько двох годин.

Початок Маршу Пам’яті о 12.00 за київським часом. Учасники заходу зберуться біля кінотеатру Київська Русь, і тією ж дорогою, якою йшли жертви 1941 року, пройдуть в Бабин Яр, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Детальніше про Марш Пам’яті жертв Бабиного Яру, та які заходи передбачені – у матеріалі Фактів ICTV.

Програма Маршу Пам’яті жертв Бабиного Яру 2021

У неділю учасники заходу збираються о 12.00 на площі біля кінотеатру Київська Русь за адресою вул. Січових Стрільців, 93.

Далі, о 12.15, організатори Маршу планують провести брифінг із приводу маршруту та правил поведінки під час ходи. Брифінг триватиме близько 5-ти хвилин.

О 12.20 запланована хода колоною до пам’ятника Менора в Бабиному Яру. Організатори відзначають, що маршрут ходи той же, яким йшли кияни 29 вересня 80 років тому.

Наступний етап – рабин, якого запросили організатори, прочитає поминальну молитву у Бабиному Яру о 13.30.

Завершується Марш Пам’яті о 13.45.

Сторінка Маршу Пам’яті жертв Бабиного Яру доступна за посиланням.

Організатори Маршу – німецький бізнесмен, поет і громадський діяч Євген Городецький та активіст Дмитро Юрінов. Вони очікують на участь близько 700 осіб, серед яких будуть учні єврейських шкіл Білої Церкви, Миргорода, Житомира, Запоріжжя, Вінниці, Києва тощо.

Із 27 вересня до 7 жовтня у столиці України пройде низка заходів, присвячених трагедії Бабиного Яру: виставки, презентації книг, Національний урок пам’яті в українських школах тощо.

Із детальним розкладом заходів можна ознайомитися на сторінці, спеціально створеній до роковин масових розстрілів.

80 років тому у Києві стався один із наймасовіших розстрілів під час німецької окупації міста у період Другої світової війни. 29 та 30 вересня 1941 року нацисти у Бабиному Яру розстріляли понад 33 тис. киян, більшість з них були євреями.

Загалом у Бабиному Яру загинуло більше 120 тис. осіб – чоловіків, жінок та дітей. Ця трагедія стала всесвітнім символом Голокосту.