Закон про пенсійні накопичення у першому читанні можуть ухвалити восени – Лазебна

Законопроект про обов’язкові пенсійні накопичення в Україні можуть ухвалити у першому читанні вже цієї осені.

Про це під час прес-конференції повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Є два документи, кожен з яких може стати основою для законопроекту, який буде ухвалений парламентом. Цієї осені ми очікуємо на ухвалення в першому читанні законопроекту, який стане тим концептом, навколо якого ми будемо об’єднуватися і працювати, – зазначила вона.

Марина Лазебна уточнила, що законопроект №2683-3 розроблено Міністерством соціальної політики, а законопроект №2683-д – громадською організацією Офіс простих рішень і результатів.

За її словами, наразі у Мінсоцполітики обговорюється модель, яка передбачає обов’язкові внески від роботодавців без зростання податкового навантаження. Міністр пояснила, що це буде частина відрахувань від ЄСВ (Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування) і добровільні внески людини за принципом автозапису.

Також Марина Лазебна анонсувала два проекти постанов, які хоче запропонувати міністерство на розгляд уряду. Один із них передбачає запровадження накопичувальних пенсійних програм на об’єктах великої приватизації через зобов’язання щодо соціальної відповідальності нових власників цих об’єктів.

Друга постанова, за її словами, передбачає соціальний пакет з накопичувальними пенсіями для окремих груп працівників, які виконують соціально важливі роботи, та оплата яких фінансується з бюджету. Категорії, для яких планується це запровадити передусім – працівники Нацполіції та медики.

Напередодні у Мінсоцполітики повідомили, що планують запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення з 2023 року. Для цього створять Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Завдяки цьому громадяни зможуть онлайн переглядати свої пенсійні накопичення, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, виплати чи інше.