В киевском метро в воскресенье, 3 октября, возможны ограничения в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча. Игра начнется в 19.30 между киевским Динамо и донецким Шахтером в рамках УПЛ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Так, возможно ограничение или закрытие на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча.

Также после окончания игры могут ограничить работу станций Олимпийская, Дворец спорта, Площадь Льва Толстого.

— Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций, — сообщили в компании.

В метрополитене также призывают придерживаться масочного режима.

Напомним, на четыре дня частично ограничат движение по мосту Метро. Частичное ограничение движения будет действовать до 4 октября.

За это время обещают отремонтировать старые деформационные швы, поскольку водители очень часто жаловались на состояние покрытия.