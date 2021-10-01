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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

У Києві 3 жовтня обмежать роботу метро: які станції можуть закрити

Метро Києва

У київському метро в неділю, 3 жовтня, можуть встановити обмеження у зв’язку з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу. Гра розпочнеться о 19.30 між київським Динамо і донецьким Шахтарем в рамках УПЛ. 

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену. 

Так, можливе обмеження або закриття на вхід станції Олімпійська перед початком футбольного матчу.

Також після закінчення гри можуть обмежити роботу станцій Олімпійська, Палац спорту, Площа Льва Толстого.  

– Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій, – повідомили в компанії. 

У метрополітені також закликають дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, на чотири дні частково обмежать рух мостом Метро. Обмеження руху діятиме до 4 жовтня.

За цей час обіцяють відремонтувати старі деформаційні шви, оскільки водії дуже часто скаржилися на стан покриття.

Фото: Depositphotos

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