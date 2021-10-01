У київському метро в неділю, 3 жовтня, можуть встановити обмеження у зв’язку з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу. Гра розпочнеться о 19.30 між київським Динамо і донецьким Шахтарем в рамках УПЛ.

Про це повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Так, можливе обмеження або закриття на вхід станції Олімпійська перед початком футбольного матчу.

Також після закінчення гри можуть обмежити роботу станцій Олімпійська, Палац спорту, Площа Льва Толстого.

– Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій, – повідомили в компанії.

У метрополітені також закликають дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, на чотири дні частково обмежать рух мостом Метро. Обмеження руху діятиме до 4 жовтня.

За цей час обіцяють відремонтувати старі деформаційні шви, оскільки водії дуже часто скаржилися на стан покриття.