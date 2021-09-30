У Києві частково обмежать рух через міст Метро: причина та терміни

У Києві відзавтра, 1 жовтня, на чотири дні частково обмежать рух мостом Метро.

Як попередили в Київавтодорі, часткове обмеження руху діятиме з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.

За цей час обіцяють відремонтувати старі деформаційні шви, оскільки водії дуже часто скаржилися на стан покриття.

Працювати у напрямку лівого берега розпочнуть вже завтра, з дев’ятої години вечора. Основну частину робіт обіцяють виконати на вихідних та в нічний час, аби не було заторів і незручностей для водіїв.

Ремонт планують завершити в понеділок увечері, 4 жовтня.

Міст Метро через річку Дніпро в Києві був відкритий у 1965 році. Це двохярусна споруда для руху поїздів метрополітену та автотранспорту.

Загальна довжина мосту перевищує 682 метри, а ширина верхнього ярусу складає більш ніж 9 метрів.

Із мостом пов’язані й кілька гучних інцидентів. Так, у вересні 2019 року міст Метро захопив і погрожував підірвати колишній військовий Олексій Белько. Погрози він супроводжував пострілами з гвинтівки. Тоді в спецоперації з його затримання задіяли 300 поліцейських, вертольоти та катери.

Зрештою силовики затримали екс-військового, ніхто не постраждав.

А в червні цього року в Києві повідомили про підозрілий предмет, виявлений на мості Метро, через що було призупинено рух транспорту.

На місці інциденту працювали вибухотехніки та правоохоронці, проте в саморобному пристрої вибухівку не виявили.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.