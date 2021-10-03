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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Температура до +16, солнечно и без осадков: погода в Украине 4 октября

Температура до +16, солнечно и без осадков: погода в Украине 4 октября

Погода в Украине 4 октября может приятно удивить местных жителей. Несмотря на незначительное похолодание, на территории страны будет царить солнечная погода.

По данным Укргидрометцентра, во всех городах не будет дождей или других осадков. Ожидается юго-восточный ветер — его скорость будет достигать около 3-8 м/с.

Погода на 4 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

4 октября дневная температура преимущественно будет достигать от +13 до +16 градусов по Цельсию. В частности, на юге — от +13 до +15, на востоке — от +10 до +12, в центре — от +14 до +16, на севере — от +12 до +14, на западе — от +14 до + 17.

На Закарпатье будет самая теплая погода — столбики термометра в Ужгороде, Хусте, Берегово и других городах будут достигать от +19 до +21.

Холодная температура ожидается в восточных и северных областях Украины. Местами она может держаться на уровне до +10 градусов.

Погода на 4 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Киеве — солнечная и ветреная погода. В понедельник, 4 октября, станет немного теплее, чем на выходных. Температура — от +14 до +16.

Погода ночью в столице будет очень холодной — температура упадет преимущественно до +3 градусов. Местами столбики термометра будут показывать до +5.

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Фото: Pexels

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