Погода на 4 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 4 октября может приятно удивить местных жителей. Несмотря на незначительное похолодание, на территории страны будет царить солнечная погода.

По данным Укргидрометцентра, во всех городах не будет дождей или других осадков. Ожидается юго-восточный ветер — его скорость будет достигать около 3-8 м/с.

4 октября дневная температура преимущественно будет достигать от +13 до +16 градусов по Цельсию. В частности, на юге — от +13 до +15, на востоке — от +10 до +12, в центре — от +14 до +16, на севере — от +12 до +14, на западе — от +14 до + 17.

На Закарпатье будет самая теплая погода — столбики термометра в Ужгороде, Хусте, Берегово и других городах будут достигать от +19 до +21.

Холодная температура ожидается в восточных и северных областях Украины. Местами она может держаться на уровне до +10 градусов.

В Киеве — солнечная и ветреная погода. В понедельник, 4 октября, станет немного теплее, чем на выходных. Температура — от +14 до +16.

Погода ночью в столице будет очень холодной — температура упадет преимущественно до +3 градусов. Местами столбики термометра будут показывать до +5.