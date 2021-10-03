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Юлія Захарченко |

Температура до +16, сонячно та без опадів: погода в Україні 4 жовтня

Температура до +16, сонячно та без опадів: погода в Україні 4 жовтня

Погода в Україні 4 жовтня може приємно здивувати місцевих мешканців. Попри незначне похолодання, на території країни пануватиме сонячна погода.

За даними Укргідрометцентру, в усіх містах не буде дощів чи інших опадів. Очікується південно-східних вітер – його швидкість сягатиме близько 3-8 м/с.

Погода на 4 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

4 жовтня денна температура переважно сягатиме від +13 до +16 градусів за Цельсієм. Зокрема, на півдні – від +13 до +15, на сході – від +10 до +12, у центрі – від +14 до +16, на півночі – від +12 до +14, на заході – від +14 до +17.

На Закарпатті буде найтепліша погода – стовпчики термометра в Ужгороді, Хусті, Береговому та інших містах сягатимуть від +19 до +21.

Найхолодніша температура очікується у східних та північних областях України. Подекуди вона може триматися на рівні до +10 градусів.

Погода на 4 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У Києві – сонячна та вітряна погода. У понеділок, 4 жовтня, стане трохи тепліше, ніж на вихідних. Температура – від +14 до +16.

Погода вночі у столиці буде дуже холодною – температура впаде щонайбільше до +3 градусів. Подекуди стовпчики термометра показуватимуть до +5.

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Фото: Pexels

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