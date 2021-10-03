В Киеве проходит Марш памяти жертв Бабьего Яра

В столице Украины происходит Марш памяти людей, которых расстреляли в Бабьем Яру. Колонна из около 800 граждан собралась возле кинотеатра Киевская Русь и направилась в сторону памятного урочища.

Маршрут, по которому направляется колонна, очень символичен. По словам писателя и соорганизатора марша Евгения Городецкого, это тот путь, которым прошли жители в 1941 году.

Возле памятника Менора, посвященному памяти об убийствах мирного населения Киева в Бабьем Яру, состоится минута молчания. По словам Городецкого, это будет просто марш памяти, во время которого будет речей и лозунгов.

К мероприятию присоединились граждане из разных городов Украины. Среди них — Киев, Белая Церковь, Черновцы, Миргород, Запорожье и другие. Участники марша приехали также из Германии, на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.

В Бабьем Яру раввин Житомира Шломо Вильгельм должен прочитать поминальную молитву Кадиш. На память о 80-й годовщине трагедии на улицах столицы планируют установить 80 “камней преткновения“.

По данным Киевской городской государственной администрации, памятные камни размером около 10х10 см должны способствовать упоминанию о тех, кто погиб во время роковых событий.

С помощью “преткновения” украинцы смогут больше узнать об истории людей, которых преследовали и убивали в Бабьем Яру.