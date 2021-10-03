У Києві проходить Марш пам'яті жертв Бабиного Яру

У столиці України відбувся Марш памяті людей, яких розстріляли у Бабиному Яру. Колона з близько 800 громадян зібралася біля кінотеатру Київська Русь та попрямувала у бік пам’ятного урочища.

Маршрут, за яким прямувала колона, дуже символічний. За словами письменника та співорганізатора маршу Євгена Городецького, це той шлях, яким пройшли мешканці у 1941 році.

Біля памятника Менора, присвяченому пам’яті про вбивства мирного населення Києва у Бабиному Яру, відбудеться хвилина мовчання. За словами Городецького, це буде просто марш пам’яті, під час якого не буде промов чи гасел.

До заходу долучилися громадяни з різних міст України. Серед них – Київ, Біла Церква, Чернівці, Миргород, Запоріжжя та інші. Учасники маршу приїхали також з Німеччини, на захід прибули представники дипломатичних установ.

У Бабиному Яру рабин Житомира Шломо Вільгельм має прочитати поминальну молитву Кадиш. На память про 80-ті роковини трагедії на вулицях столиці планують встановити 80 “каменів спотикання“.

За даними Київської міської державної адміністрації, пам’ятні камені розміром близько 10х10 см мають сприяти згадці про тих, хто загинув під час рокових подій.

За допомогою “спотикання” українці зможуть більше дізнатися про історії людей, яких переслідували та вбивали у Бабиному Яру.