Погода на неделю в Украине с 4 октября по 8 октября

Погода в Украине в понедельник, 4 октября будет преимущественно солнечной и без осадков. Температура воздуха местами достигнет +21 тепла, а ночью на западе может опуститься до 0.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине с 4 по 8 октября, читайте далее в материале.

Во вторник, 5 октября, погода существенно не изменится — будет также солнечно и до +21 тепла. Местами даже потеплеет, а ночь не будет такой прохладной. Осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 6 октября, осеннее тепло и солнце никуда не уйдет. На западе будет теплее — до +20 градусов, а в остальных в пределах +11 +19 градусов в дневное время. Дождей не будет, ночью возможны заморозки.

В четверг, 7 октября, в стране незначительно похолодает. Столбики термометров покажут до +17 тепла, будет облачно с прояснениями. Прохладнее будет на востоке и севере Украины.

В пятницу, 8 октября, в Украину придут дожди, которые ожидаются в Запорожской и Донецкой области. Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +12 до +17 тепла, а ночью от +3 до +8 градусов.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, относительно теплыми в Украине будут первая половина сентября и несколько дней в октябре.

Первые заморозки украинцы почувствуют уже в конце второго месяца осени. А в ноябре начнутся морозы и, возможно, даже выпадет снег.