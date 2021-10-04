Погода на тиждень в Україні з 4 жовтня по 8 жовтня

Погода в Україні у понеділок, 4 жовтня буде переважно сонячною і без опадів. Температура повітря подекуди сягне +21 тепла, а вночі на заході може опуститися до 0.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні з 4 по 8 жовтня, читайте далі в матеріалі.

У вівторок, 5 жовтня, погода істотно не зміниться – буде також сонячно і до +21 тепла. Місцями навіть потеплішає, а ніч не буде такою прохолодною. Опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 6 жовтня, осіннє тепло і сонце нікуди не піде. На заході буде тепліше – до +20 градусів, а в інших в межах +11 +19 градусів в денний час. Дощів не буде, вночі можливі заморозки.

У четвер, 7 жовтня, в країні незначно похолодає. Стовпчики термометрів покажуть до +17 тепла, буде хмарно з проясненнями. Прохолодніше буде на сході та півночі України.

У п’ятницю, 8 жовтня, в Україну прийдуть дощі, які очікуються в Запорізькій і Донецькій області. Синоптики прогнозують температуру повітря від +12 до +17 тепла, а вночі від +3 до +8 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, відносно теплими в Україні будуть перша половина вересня і кілька днів в жовтні.

Перші заморозки українці відчують вже наприкінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози та, можливо, навіть випаде сніг.