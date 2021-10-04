Працівники Служби безпеки України під час спеціальної операції у Києві затримали бойовика незаконного збройного формування так званої “ДНР”.

Учасник НЗФ був у складі збройного формування, яке у 2014 році ліквідовувало поранених під час бою українських військовослужбовців.

За даними СБУ, правопорушник також проводив розвідку, щоб надалі бойовики могли здійснити артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

Бойовика затримали в одному з київських хостелів, в який він приїхав з території тимчасового анексованого Криму. Працівники СБУ встановили, що бойовик – мешканець Донецька. У 2014 році він доєднався до лав незаконних збройних формувань.

Правопорушник брав активну участь у збройному супротиві силам АТО, перебуваючи спочатку в складі так званого “Оплоту”, а згодом – розвідної групи бойовиків.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Слідство встановлює всі обставини незаконної діяльності та осіб, які причетні до злочинів проти державної безпеки України.