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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Не выдержал издевательств от кураторов РФ: на Донбассе боевик сдался в плен украинцам

Не выдержал издевательств от кураторов РФ: на Донбассе боевик сдался в плен украинцам

В зоне ООС боевик так называемой ЛНР самостоятельно сдался в плен украинским военным. 28 сентября он пришел к одной из бригад ВСУ с автоматом.

Украинские бойцы обезоружили боевика. Им оказался 23-летний младший сержант, служивший в 6-м отдельном мотострелковом полку, базирующемся на территории временно оккупированной Кадиевки Луганской области. Военный занимал должность механика-водителя.

Боевик признался, что присоединился к российско-оккупационным войскам в 2016 году. Как только парню исполнилось 18 лет, его туда привел отец, также воюющий против Украины.

Военный рассказал, что ему обещали высокую зарплату. Сослужащие дали ему попробовать наркотики, после чего он стал зависим.

По словам боевика, наркотики, алкоголь и отсутствие дисциплины – привычные вещи в его подразделении. Свой поступок он объяснил тем, что устал от постоянных издевательств и унижения сослужащих и кураторов РФ.

Сейчас с военным так называемой ЛНР работают следователи.

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Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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