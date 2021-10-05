В среду, 6 октября, в Киеве состоится церемония почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра. В торжествах примут участие президенты Украины, Германии и Израиля — Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Мероприятие начнется в 17.00 на территории Бабьего Яра возле памятника Менора.

Онлайн-трансляцию церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра можно будет посмотреть на Фактах ICTV.

Мероприятие пройдет при участии мировых лидеров, представителей еврейских организаций и украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

Также 6 октября с речами выступят:

Борис Забарко — председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей;

— председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей; Виктор Пинчук — член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр;

— член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр; Натан Щаранский — председатель Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр.

Кроме того, будет представлен новый объект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр — Кристаллическая стена плача известной художницы Марины Абрамович.

Также будет много музыкальных выступлений, в частности Гидона Кремера и солистов оркестра Кремерата Балтика, виолончелиста Миши Майского и других.

В Киеве с 27 сентября по 7 октября проходит ряд памятных мероприятий, посвященных трагедии 1941 года в урочище Бабий Яр.

29-30 сентября 80 лет назад нацисты расстреляли более 33 тыс. киевлян, большинство из них были евреями. Всего в Бабьем Яру погибло свыше 120 тыс. человек.

Так, 3 октября в столице Украины состоялся шестой ежегодный Марш Памяти жертв трагедии Бабьего Яра. А вчера показали премьеру документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы.