Не все жертвы были евреями, но все евреи были жертвами: Яков дов Блайх о Бабьем Яре

Было много разных жертв в Бабьем Яру, но абсолютно все евреи были такими жертвами. Об этом заявил главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Не все жертвы были евреями, но все евреи были жертвами, — процитировал он.

По мнению Якова дов Блайха, советская власть не хотела отличать евреев, ведь она даже не дала им быть жертвами.

— На всех памятниках, которые были построены в советское время, не было написано, что это были евреи, а что это советский гражданин. Это была часть их пропаганды, что евреи не воевали, не страдали, — объяснил главный раввин Киева и Украины.

В 2021 году проходит 80 лет с периода массовых расстрелов во время немецкой оккупации Киева в годы Второй мировой войны.

29 сентября в Украине почтили память жертв Бабьего Яра. В 1941 году нацисты в этом урочище расстреляли более 33 тыс. киевлян, большинство из них были евреями.

Всего в Бабьем Яру погибло более 120 тыс. человек — мужчин, женщин и детей. Эта трагедия стала всемирным символом Холокоста.

С 27 сентября по 7 октября в Киеве проходит ряд мероприятий, посвященных трагедии. В частности, выставки, презентации книг и Национальный урок памяти в украинских школах.

Подробнее о трагедии Бабьего Яра, и что необходимо знать о ней читайте в материале.