Місцем масових розстрілів Бабин Яр став у період з 1941 до 1943 року, під час окупації Києва нацистами. Протягом цього часу загарбники розстріляли тут близько 100-150 тис. осіб, дві третини з яких були єврейського походження.

Наймасовіший розстріл євреїв у Бабиному Яру відбувся 29-30 вересня 1941 року. Тоді від рук нацистів загинуло майже 34 тис. осіб. Загарбники збирали людей на спеціальній заставі, відбирали у них документи, коштовності, змушували роздягатися і виводили до краю яру.

Там їх розстрілювали з кулемета. У 1942 році у Бабиному Яру стратили 100 матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії. За роки окупації також нещадно вбили 621 члена ОУН.

Перед відступом з Києва у 1943 році нацисти змушували в’язнів Сирецького табору викопувати тіла загиблих і спалювати їх.