У середу, 6 жовтня, у Києві проходить церемонія вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. В урочистостях беруть участь президенти України, Німеччини та Ізраїлю – Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

Захід розпочався о 17.00 на території Бабиного Яру біля пам’ятника Менора.

Онлайн-трансляцію церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру можна переглянути на Фактах ICTV.

Захід проходить за участі світових лідерів, представників єврейських організацій та українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

Також 6 жовтня із промовами виступлять:

Борис Забарко – голова Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів;

– голова Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів; Віктор Пінчук – бізнесмен і філантроп, член Наглядової ради Благодійного Фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр;

– бізнесмен і філантроп, член Наглядової ради Благодійного Фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр; Натан Щаранський – голова Наглядової ради Благодійного Фонду Меморіал Голокосту Бабин Яр.

Окрім того, представили новий об’єкт Меморіального центру Голокосту Бабин Яр – Кристалічна стіна плачу відомої художниці Марини Абрамович.

Також є багато музичних виступів, зокрема Гідона Кремера і солістів оркестру Кремерата Балтика, віолончеліста Міші Майського та інших.

Трансляцію урочистих заходів, присвячених пам’яті жертв трагедії в Бабиному Яру, можна також подивитися сьогодні о 21.40 на телеканалі ICTV.

У Києві з 27 вересня до 7 жовтня проходить низка пам’ятних заходів, присвячених трагедії, що сталася 1941 року в урочищі Бабиного Яру.

29-30 вересня 80 років тому нацисти розстріляли понад 33 тис. киян, більшість із них були євреями. Загалом у Бабиному Яру загинуло більше 120 тис. осіб.

Так, 3 жовтня у столиці України відбувся шостий щорічний Марш Пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. А вчора показали прем’єру документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці.