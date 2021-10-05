Велике будівництво: нову злітно-посадкову смугу у Херсоні збудують до кінця року

У Херсонському аеропорту розпочалась реконструкція злітно-посадкової смуги. У рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво її подовжать та розширять.

Нову ЗПС планують відкрити до кінця року, повідомляє заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Робочі вже вирили котлован на місці, де раніше були старі бетонні плити колишньої ЗПС. Фахівці планують укріпити основу смуги та влаштувати багатошарове покриття.

– Все для того, щоб на карті України з’явилося ще одне сучасне летовище, здатне приймати літаки класу Boing 737-800, 900, 737-300 та Airbus 319, 320, 321, – зауважив Тимошенко.

Після відновлення злітно-посадкова смуга Херсонського аеропорту, яку збудували ще у 1979 році, зможе приймати до 15 рейсів на добу.

– У червні 2019 року президент Володимир Зеленський побував тут вперше на посаді Глави держави, побачив стан аеропорту і поставив завдання про його реконструкцію. Зараз херсонський аеропорт – один із перших у країні, на яких почалося масштабне оновлення за програмою президента Велике будівництво, – додав Тимошенко.

Він наголосив, що у сучасному світі регіональний аеропорт високого рівня – уже не розкіш, а звичайна людська потреба.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво запланована реконструкція злітно-посадкових смуг у багатьох регіональних аеропортах.