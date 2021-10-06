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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Мороз ночью и до +17 днем: погода в Украине на 7 октября

Мороз ночью и до +17 днем: погода в Украине на 7 октября

Погода в Украине в четверг, 7 октября, будет преимущественно солнечной. Температура воздуха днем достигнет +19 тепла, а ночью возможны морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе будет от +11 до +19 в дневное время, а ночью от +1 до +9 градусов.

В центральных областях ожидается от +11 до +15 днем, а ночью от +2 до -1 мороза.

В северных областях будет от +11 до +14 днем, а ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

На востоке прогнозируют от +10 до +13 днем, а ночью от +2 до -1 градуса.

На юге Украины температура воздуха днем будет от +12 до +14 градусов, а ночью от +4 до +8.

погода 7 октября

В Киеве ожидается от +12 до +14 градусов в дневное время, а ночью от +1 до +3 градусов.

Напомним, на следующей неделе в Украину придет циклон. Поэтому 14 октября, на Покров и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди будут продолжаться четыре дня — с 12 до 15 октября.

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