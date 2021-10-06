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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Мороз вночі та до +17 вдень: погода в Україні на 7 жовтня

Мороз вночі та до +17 вдень: погода в Україні на 7 жовтня

Погода в Україні у четвер, 7 жовтня, буде переважно сонячною. Температура повітря вдень сягне +19 тепла, а вночі можливі морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, на заході буде від +11 до +19 вдень, а вночі від +1 до +9 градусів.

У центральних областях очікується від +11 до +15 вдень, а вночі від +2 до -1 морозу. 

У північних областях буде від +11 до +14 вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса. 

На сході прогнозують від +10 до +13 вдень, а вночі від +2 до -1 градуса. 

На півдні України температура повітря вдень буде від +12 до +14 градусів, а вночі від +4 до +8. 

погода 7 октября

У Києві очікується від +12 до +14 градусів в денний час, а вночі від +1 до +3 градусів. 

Нагадаємо, наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову і в День захисників і захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, дощі триватимуть чотири дні – з 12 до 15 жовтня.

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