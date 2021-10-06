В среду, 6 октября, в Киеве проходит церемония почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра. В торжествах принимают участие президенты Украины, Германии и Израиля — Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Мероприятие началось в 17.00 на территории Бабьего Яра возле памятника Менора.

Онлайн-трансляцию церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра можно посмотреть на Фактах ICTV.

Мероприятие проходит при участии мировых лидеров, представителей еврейских организаций и украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

Также 6 октября с речами выступят:

Борис Забарко — председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей;

— председатель Всеукраинской ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей; Виктор Пинчук — бизнесмен и филантроп, член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр;

— бизнесмен и филантроп, член Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр; Натан Щаранский — председатель Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Мемориал Холокоста Бабий Яр.

Кроме того, уже представили новый объект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр — Кристаллическая стена плача известной художницы Марины Абрамович.

Также есть много музыкальных выступлений, в частности Гидона Кремера и солистов оркестра Кремерата Балтика, виолончелиста Миши Майского и других.

Трансляцию торжественных мероприятий, посвященных памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, можно также посмотреть сегодня в 21.40 на телеканале ICTV.

В Киеве с 27 сентября по 7 октября проходит ряд памятных мероприятий, посвященных трагедии 1941 года в урочище Бабий Яр.

29-30 сентября 80 лет назад нацисты расстреляли более 33 тыс. киевлян, большинство из них были евреями. Всего в Бабьем Яру погибло свыше 120 тыс. человек.

Так, 3 октября в столице Украины состоялся шестой ежегодный Марш Памяти жертв трагедии Бабьего Яра. А вчера показали премьеру документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы.