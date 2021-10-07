Под Кабмином протестуют профсоюзы: требуют не изменять трудовое законодательство

Под зданием Кабинета министров Украины в четверг, 7 октября, проходит массовая акция протеста профсоюзных организаций. Она приурочена ко Всемирному дню действий за достойный труд, Дню профсоюзов и Международному дню борьбы с бедностью.

Участники выступают против “продвижения антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законопроектов” (№ 5371, 5388, 2681).

Организаторы заявляют, что проведут широкомасштабные акции во всех регионах страны, если правительство не отреагирует на их требования.

По словам участников акции, они выступают против вышеупомянутых законопроектов № 5371, 5388, 2681, так как их принятие приведёт к тому, что работодатель сможет ставить “кабальные условия в трудовом договоре”. Они считают, что работодатель не будет согласовывать с работником отпуск, будет платить “сверхурочные” на свое усмотрение и увольнять без согласования с профсоюзами.

Сейчас подходы к парламенту на улице Грушевского и Институтской полностью перекрыты правоохранителями. На месте дежурят усиленные наряды силовиков.