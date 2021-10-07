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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Под Кабмином протестуют профсоюзы: требуют не изменять трудовое законодательство

кабмин

Под зданием Кабинета министров Украины в четверг, 7 октября, проходит массовая акция протеста профсоюзных организаций. Она приурочена ко Всемирному дню действий за достойный труд, Дню профсоюзов и Международному дню борьбы с бедностью.

Участники выступают против “продвижения антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законопроектов” (№ 5371, 5388, 2681).

Организаторы заявляют, что проведут широкомасштабные акции во всех регионах страны, если правительство не отреагирует на их требования.

По словам участников акции, они выступают против вышеупомянутых законопроектов  5371, 5388, 2681, так как их принятие приведёт к тому, что работодатель сможет ставить “кабальные условия в трудовом договоре”. Они считают, что работодатель не будет согласовывать с работником отпуск, будет платить “сверхурочные” на свое усмотрение и увольнять без согласования с профсоюзами.

Сейчас подходы к парламенту на улице Грушевского и Институтской полностью перекрыты правоохранителями. На месте дежурят усиленные наряды силовиков.

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