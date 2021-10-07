Під Кабміном протестують профспілки: вимагають не змінювати трудове законодавство

Під будівлею Кабінету міністрів України в четвер, 7 жовтня, проходить масова акція протесту профспілкових організацій. Вона приурочена до Всесвітнього дня дій за гідну працю, Дня профспілок і Міжнародного дня боротьби з бідністю.

Учасники виступають проти “просування антисоціальних, антитрудових і антипрофспілкових законопроектів” (№ 5371, 5388, 2681).

Організатори заявляють, що проведуть широкомасштабні акції у всіх регіонах країни, якщо уряд не відреагує на їхні вимоги.

За словами учасників акції, вони виступають проти вищезазначених законопроектів № 5371, 5388, 2681, оскільки їх ухвалення призведе до того, що роботодавець зможе ставити “кабальні умови в трудовому договорі”. Вони вважають, що роботодавець не узгоджуватиме з працівником відпустку, платитиме “понаднормові” на свій розсуд і звільняти без узгодження з профспілками.

Зараз підходи до парламенту на вулиці Грушевського та Інститутській повністю перекриті правоохоронцями. На місці чергують посилені наряди силовиків.