Погода в Украине в субботу, 9 октября, будет преимущественно облачной, но без осадков. Столбики термометров покажут до +15 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов.

В центральных областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

На севере страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов.

В восточных областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов.

На юге Украины столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов днем, а ночью от +4 до +7.

В Киеве днем будет от 11 до 13 тепла, а ночью от +1 до +3 градусов.

Напомним, на следующей неделе в Украину придет циклон. Поэтому 14 октября, на Покрову и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди будут продолжаться четыре дня — с 12 до 15 октября.