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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

До +15 тепла й без опадів: погода в Україні на 9 жовтня

До +15 тепла й без опадів: погода в Україні на 9 жовтня

Погода в Україні в суботу, 9 жовтня, буде переважно хмарною, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть до +15 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, на заході буде від +10 до +15 вдень, а вночі від +1 до +4 градусів. 

У центральних областях буде від +11 до +14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів. 

На півночі країни прогнозують від +10 до +14 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів. 

У східних областях очікується від +12 до +14 вдень, а вночі від 0 до +5 градусів. 

На півдні України стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів вдень, а вночі від +4 до +7. 

погода 9 октября

У Києві вдень буде від 11 до 13 тепла, а вночі від +1 до +3 градусів. 

Нагадаємо, наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову і в День захисників і захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, дощі триватимуть чотири дні – з 12 до 15 жовтня.

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