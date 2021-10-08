Погода в Україні в суботу, 9 жовтня, буде переважно хмарною, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть до +15 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході буде від +10 до +15 вдень, а вночі від +1 до +4 градусів.

У центральних областях буде від +11 до +14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.

На півночі країни прогнозують від +10 до +14 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів.

У східних областях очікується від +12 до +14 вдень, а вночі від 0 до +5 градусів.

На півдні України стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів вдень, а вночі від +4 до +7.

У Києві вдень буде від 11 до 13 тепла, а вночі від +1 до +3 градусів.

Нагадаємо, наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову і в День захисників і захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, дощі триватимуть чотири дні – з 12 до 15 жовтня.