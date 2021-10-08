Стоимость газа для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.

В этом заверил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

— По инициативе Министерства энергетики была создана балансирующая группа Нафтогаза. Поэтому отныне практически весь сегмент поставок газа населению будет работать в ее составе, благодаря чему будет гарантированная цена 7,42 грн за куб. м газа. Все поставщики, которые входят в состав этой балансирующей группы, будут получать газ по этой одинаковой цене. Поэтому стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона, — объяснил министр.

Также Герман Галущенко добавил, что на сегодня в газовых хранилищах есть 18,8 млрд куб. м газа. Хотя сам план подготовки к отопительному сезону предусматривает, что в хранилищах должно быть не менее 17 млрд куб. м газа.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что готовность к отопительному сезону 2021-2022 в Украине всей инфраструктуры составляет 99%.

Он заверил, что вся страна будет с теплом, а тарифы на отопление и горячую воду не будут повышать.