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Вікторія Гірко |

Ціна газу для побутових споживачів буде стабільною протягом усього опалювального сезону – Галущенко

герман галущенко

Вартість газу для побутових споживачів залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону.

У цьому запевнив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– За ініціативи Міністерства енергетики було створено балансуючу групу Нафтогазу. Тому відтепер практично весь сегмент постачання газу населенню працюватиме у її складі, завдяки чому буде гарантована ціна 7,42 грн за куб. м газу.

Всі постачальники, які входять до складу цієї балансуючої групи, отримуватимуть газ за цією однаковою ціною. Тому вартість блакитного палива для побутових споживачів залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону, – пояснив міністр.

Також Герман Галущенко додав, що станом на сьогодні у газових сховищах є 18,8 млрд куб. м газу. Хоча сам план підготовки до опалювального сезону передбачає, що у сховищах повинно бути не менше 17 млрд куб. м газу.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність до опалювального сезону 2021-2022 в Україні всієї інфраструктури становить 99%.

Він запевнив, що вся країна буде з теплом, а тарифи на опалення і гарячу воду не підвищуватимуть.

Фото: УНІАН

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