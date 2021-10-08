Зеленський підписав указ про помилування понад 30 засуджених захисників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого українського військового.

Глава держави зробив це, беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, термін фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин.

Після цього, відповідно до п. 27 ст. 106 Конституції України, Володимир Зеленський підтримав пропозицію комісії та підписав указ про помилування цих засуджених.

Таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. У процесі визначення осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Але відомо, що до списку були відібрані ті, хто не вчиняв тяжких злочинів. Зокрема, помилування не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Зі звільненими від покарання військовими спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами і допомагатиме соціалізуватися.

Володимир Зеленський анонсував помилування десятків засуджених ветеранів наприкінці серпня цього року.

Таку ініціативу він пояснив тим, що тисячі українців, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України з 2014 року, через недосконалість законодавства потребують правової допомоги.