Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Запрет пластиковой посуды в Украине: стали известны штрафы за ее использование

Запрет пластиковой посуды в Украине: стали известны штрафы за ее использование

В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что предложенный законопроект о запрете использования пластиковой посуды предусматривает штрафы за его нарушение от 17 до 170 тыс. грн за повторное нарушение.

Соответствующий законопроект №6077 зарегистрировали в парламенте 21 сентября.

— Запрет одноразовой пластиковой продукции — это европейская практика, внедрение которой будет способствовать предотвращению образования отходов и уменьшит засорение окружающей среды, — сказал глава министерства Роман Абрамовский.

Он сообщил, что под запрет должны попасть изделия, которые не являются жизненно необходимыми для людей и уже представлены на рынке Украины более альтернативами, которые более экологичны.

В документе прописаны запреты на производство, ввоз в Украину и введение в обращение одноразовых изделий, таких как:

  • соломинки;
  • пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки, шпажки, тарелки, стаканы;
  • гигиенические ватные палочки;
  • продукция из вспененного пенополистирола;
  • изделия из оксобиорозкладного пластика.

За предоставление запрещенной продукции предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года придется заплатить от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн.

— Я вполне понимаю, что такая инициатива может повлиять на бизнес, но для большинства это будет не так уж и сложно. При том, законопроектом предусмотрено время для перехода на новые технологии. Мы должны стимулировать бизнес становиться более социально ответственным, а отечественная продукция должна быть конкурентной на международных рынках, — заявил министр.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз и, по прогнозам, к 2035 году его объем возрастет еще вдвое, а к 2050 году — в четыре раза, такая же тенденция наблюдается в Украине.

Читайте
Только в специализированных точках: супермаркетам хотят запретить продажу алкоголя и сигарет

Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка