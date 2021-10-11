В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что предложенный законопроект о запрете использования пластиковой посуды предусматривает штрафы за его нарушение от 17 до 170 тыс. грн за повторное нарушение.

Соответствующий законопроект №6077 зарегистрировали в парламенте 21 сентября.

— Запрет одноразовой пластиковой продукции — это европейская практика, внедрение которой будет способствовать предотвращению образования отходов и уменьшит засорение окружающей среды, — сказал глава министерства Роман Абрамовский.

Он сообщил, что под запрет должны попасть изделия, которые не являются жизненно необходимыми для людей и уже представлены на рынке Украины более альтернативами, которые более экологичны.

В документе прописаны запреты на производство, ввоз в Украину и введение в обращение одноразовых изделий, таких как:

соломинки;

пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки, шпажки, тарелки, стаканы;

гигиенические ватные палочки;

продукция из вспененного пенополистирола;

изделия из оксобиорозкладного пластика.

За предоставление запрещенной продукции предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года придется заплатить от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн.

— Я вполне понимаю, что такая инициатива может повлиять на бизнес, но для большинства это будет не так уж и сложно. При том, законопроектом предусмотрено время для перехода на новые технологии. Мы должны стимулировать бизнес становиться более социально ответственным, а отечественная продукция должна быть конкурентной на международных рынках, — заявил министр.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз и, по прогнозам, к 2035 году его объем возрастет еще вдвое, а к 2050 году — в четыре раза, такая же тенденция наблюдается в Украине.