У Міністерстві охорони навколишнього середовища та природних ресурсів повідомили, що запропонований законопроект про заборону використання пластикового посуду передбачає штрафи за його порушення від 17 до 170 тис. грн за повторне порушення.

Відповідний законопроект №6077 зареєстрували в парламенті 21 вересня.

– Заборона одноразової пластикової продукції – це європейська практика, впровадження якої сприятиме запобіганню утворення відходів та зменшить засмічення навколишнього середовища, – сказав глава міністерства Роман Абрамовський.

Він повідомив, що під заборону повинні потрапити вироби, які не є життєво необхідними для людей і вже представлені на ринку України альтернативами, які більш екологічні.

У документі прописані заборони на виробництво, ввезення в Україну та введення в обіг одноразових виробів, таких як:

соломинки;

пластикові вилки, ложки, ножі, палички, шпажки, тарілки, склянки;

гігієнічні ватяні палички;

продукція зі спіненого пінополістиролу;

вироби з оксобіорозкладного пластика.

За надання забороненої продукції передбачений штраф від 17 тис. до 51 тис. грн. За повторне порушення протягом року доведеться заплатити від 85 тис. грн до 170 тис. грн.

– Я цілком розумію, що така ініціатива може вплинути на бізнес, але для більшості це буде не так вже й складно. При тому, законопроектом передбачено час для переходу на нові технології. Ми повинні стимулювати бізнес ставати більш соціально відповідальним, а вітчизняна продукція повинна бути конкурентною на міжнародних ринках, – заявив міністр.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, за останні 50 років світове виробництво пластику зросло у 20 разів і, за прогнозами, до 2035 року його обсяг зросте ще вдвічі, а до 2050 року – в чотири рази, така ж тенденція спостерігається в Україні.