Смертность от рака глотки в районе шламохранилищ НГЗ за 10 лет утроилась – Николаевский областной центр онкологии

Согласно данным Николаевского областного центра онкологии в Витовском районе Николаевской области, где находятся хранилища отходов глиноземного завода (красный шлам), за 2011-2019 годы смертность населения от онкологических заболеваний выросла на 38,6%.

В то же время в Николаевской области за 2011-2020 годы смертность населения от рака упала на 30%. В целом по Украине за тот же период она снизилась на 18,8%.

Николаевский областной центр онкологии также приводит данные по отдельным видам онкозаболеваний за последнее десятилетие. Так, смертность от онкозаболеваний ротовой полости в Витовской районе увеличилась на 259% (!), в Николаевской области – упала на 36,1%, по Украине – упала на 10,5%.

От онкозаболеваний глотки в Витовской районе выросла на 312,1% (!), в Николаевской области – не изменилась, по Украине – увеличилась на 14,3%.

Смертность от онкозаболеваний ободочной кишки в Витовской районе увеличилась на 72,4%, в Николаевской области – снизилась на 21%, по Украине – уменьшилась на 14,1%.

От рака трахеи, бронхов и легких в Витовской районе выросла на 57,2%, в Николаевской области – упала на 41,2%, по Украине – уменьшилась на 24,4%.

Наконец, смертность от онкозаболеваний мозга в Витовской районе увеличилась на 53,8%, в Николаевской области – снизилась на 48,9%, по Украине – уменьшилась на 8,1%.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

Результаты анализа образцов волос лиц, проживающих у шламохранилищ Николаевского глиноземного завода, по информации судебного эксперта Евгения Юрченко, показали избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора.

В результатах исследования отмечается, что содержание алюминия в организме людей превышен в некоторых случаях в 5,5 раз, хрома – в десятки раз.

В конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации Стоп Шлам.

В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 млн ттоксичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.