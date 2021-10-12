Смертність від раку глотки в районі шламосховищ НГЗ за 10 років потроїлася – Миколаївський обласний центр онкології

Згідно з даними Миколаївського обласного центру онкології у Вітовському районі Миколаївської області, де знаходяться сховища відходів глиноземного заводу (червоний шлам), за 2011-2019 роки смертність населення від онкологічних захворювань зросла на 38,6%.

У той же час в Миколаївській області за 2011-2020 роки смертність населення від раку впала на 30%. В цілому по Україні за той же період вона знизилася на 18,8%.

Миколаївський обласний центр онкології також наводить дані по окремих видах онкозахворювань за останнє десятиліття. Так, смертність від онкозахворювань ротової порожнини у Вітовській районі збільшилася на 259% (!), в Миколаївській області – впали на 36,1%, по Україні – впала на 10,5%.

Від онкозахворювань глотки у Вітовській районі зросла на 312,1% (!), в Миколаївській області – не змінилася, по Україні – збільшилася на 14,3%.

Смертність від онкозахворювань ободової кишки у Вітовській районі збільшилася на 72,4%, в Миколаївській області – знизилася на 21%, по Україні – зменшилася на 14,1%.

Від раку трахеї, бронхів і легенів у Вітовській районі зросла на 57,2%, в Миколаївській області – впала на 41,2%, по Україні – зменшилася на 24,4%.

Нарешті, смертність від онкозахворювань мозку у Вітовській районі збільшилася на 53,8%, в Миколаївській області – знизилася на 48,9%, по Україні – зменшилася на 8,1%.

Нагадаємо, раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини.

У червоному шламі були виявлені миш’як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

Результати аналізу зразків волосся осіб, які проживають у шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу, за інформацією судового експерта Євгенія Юрченко, показали надлишковий вміст алюмінію, хрому, свинцю, барію, стронцію і бору.

У результатах дослідження наголошується, що вміст алюмінію в організмі людей перевищено в деяких випадках в 5,5 разів, хрому – в десятки разів.

Наприкінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації Стоп Шлам.

У травні поточного року постраждалі від дій НГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 млн т токсичного червоного шламу, завдає непоправної шкоди екології регіону.