У Львові посилюють карантин: що буде під забороною

Із понеділка 18 жовтня карантин у Львові посилюють. Обмеження стосуватимуться торгівлі, освіти та закладів громадського харчування.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у середу, 13 жовтня після засідання Львівської комісії з надзвичайних ситуацій.

– Складні часи потребують оперативних і непростих рішень. Із 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами, – зазначив Садовий.

Карантин у Львові: які обмеження та заборони запроваджують

Сфера освіти

Як пояснив Садовий, усі школярі підуть на двотижневі канікули – з 25 жовтня до 1 листопада. Також це стосується позашкілля та дозвілля.

Сфера культури

Заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, діючий 72 години.

Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія, органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не повинна перевищувати 50% від загальної кількості місць.

Водночас музичні школи відправляють на двотижневі канікули як і звичайні навчальні заклади.

Не працюватимуть у місті народні доми, гуртки та секції. Бібліотеки – лише на видачу книг.

Сфера торгівлі

На промислових та продовольчих ринках, у магазинах та торгових центрах, перукарнях та салонах краси можуть працювати лише вакциновані працівники або за наявності негативного ПЛР-тесту.

Працівникам обов’язково потрібно дотримуватись маскового режиму та заповнювати не більше 50% торгових площ.

Заклади громадського харчування

У Львові усі заклади громадського харчування працюватимуть до 23.00 за умови 100% вакцинованих працівників або за наявності ПЛР-тестів у них.

Заповненість закладу не повинна перевищувати 50% загальної площі, а за столиком можуть перебувати разом до чотирьох людей.

– Якщо за два тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом, – пояснив Садовий.

Спортзали

Спортивні зали з 18 жовтня зможуть відвідувати лише вакциновані люди або з негативним ПЛР-тестом.

Водночас усі працівники закладу повинні бути вакциновані. Заповненість спортзалу повинна бути не більше 50%.

Готелі та хостели

Ці заклади працюватимуть лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Із вересня в Україні почали посилювати карантин у зв’язку з погіршенням Covid-ситуації. Однак для вакцинованих громадян передбаченні певні привілеї за наявності сертифікату, що показує факт щеплення.

Окрім того, у всіх областях запровадили жовту зону карантину із 23 вересня. Але станом на сьогодні 16 областей перебувають вже у помаранчевій зоні, а Херсонська область переходить до червоної.

Відзначимо, що з 21 жовтня діятимуть обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень. Водії та пасажири повинні обов’язково пред’являти Covid-сертифікат або ПЛР-тест, дійсний 72 години.

Також поліцейські перевірятимуть Covid-сертифікати українців через зчитування QR-кодів. Правоохоронці особливу увагу приділятимуть місцям, які сприяють поширенню хвороби – громадський транспорт, розважальні заклади, нічні клуби, ринки та заклади громадського харчування.

Джерело: Андрій Садовий