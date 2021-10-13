В Україні вже встановили на планшети поліцейських програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час наради за участю представників МОЗ та Держпродспоживслужби, яка проходила 12 жовтня.

Сертифікат про вакцинацію з QR-кодом можна отримати у застосунку або ж на порталі Дія.

За словами Клименка, головна мета всіх державних служб на сьогодні – максимальне вжиття заходів щодо дотримання карантинних вимог та мінімізація зараження українців.

Тому особливу увагу приділятимуть місцям, які сприяють поширенню хвороби. Серед них громадський транспорт, розважальні заклади, нічні клуби, ринки та заклади громадського харчування.

Співробітники поліції та Держпродспоживслужби перевірятимуть працівників та відвідувачів усіх закладів, а також перевізників та пасажирів громадського транспорту на наявність Covid-сертифікатів та дотримання карантинних вимог.

– Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у червоній зоні. Обов’язковою умовою такої роботи є підтвердження клієнтами та персоналом своєї Covid-безпечності, – заявив голова Нацполіції.

Також поліція окремо проводитиме роз’яснювальну роботу серед перевізників і громадян.

Водночас Клименко зазначив, що правоохоронці мають чітко розуміти відповідальних за порушення.

– Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, організаторів спортивних заходів, безпосередньо тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і деколи кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм, – заявив він.

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Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що в Україні – важка епідемічна ситуація. Тому важливий саме дієвий контроль за дотриманням карантину.

– На рівні кожного регіону у нас працює Центр контролю та профілактики хвороб, який також допомагатиме усім в межах профілактичної роботи та надаватиме роз’яснення, – сказав Кузін.

Із середини вересня в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Через що у країні уже посилили карантин.

Зокрема, з 20 вересня запровадили нові карантинні обмеження, які передбачають певні привілеї для вакцинованих. А з 23 числа на всій території України запрацювала жовта зона.

Однак наразі 16 областей вже перебувають у помаранчевій зоні, а Херсонська область із 15 жовтня потрапляє до червоної.

Окрім того, з 21 жовтня діятимуть обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень. Водії та пасажири громадського транспорту повинні обов’язково пред’являти Covid-сертифікат або ПЛР-тест, дійсний 72 години. Дія цього правила не поширюватиметься на неповнолітніх.

Також відповідне правило не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень.