Квіти і хвилина мовчання: Зеленський на церемонії до Дня захисників і захисниць

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня з нагоди Дня захисників і захисниць України вшанував загиблих за незалежність біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.

Він поклав квіти. Потім була хвилина мовчання, військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Андрій Таран та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

На Михайлівській площі Зеленський оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки.

Серед них – засоби розвідки, управління та зв’язку, ударні та вогневі засоби, зокрема, ракетний комплекс Нептун, ПТРК Стугна, багатоцільові роботизовані платформи Agema та РСВК-М, безпілотна роботизована платформа Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 Грім та Skyfist.