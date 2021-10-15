Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал, когда врачи смогут получать заработную плату в размере от 20 тыс. грн.

По его словам, с 1 января 2022 года зарплаты медицинских работников могут увеличиться до 13,5 тыс. грн, а врачей — до 20 тыс. грн.

— Удалось увеличить программу медицинских гарантий по меньшей мере на 33,8 млрд грн. Это добавит зарплату медикам, — отметил Ляшко.

Министр отметил, что это базовый уровень, с которого будут начисляться другие надбавки для медиков. По его словам, правительство делает все для того, для это произошло с начала 2022 года.

Ляшко добавил, что такую ​​заработную плату будут получать все медики, работающие с программой медицинских гарантий.

Летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предлагает повышение зарплат для медиков.

В начале осени премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин планирует проект госбюджета на 2022 год, согласно которому должна вырасти зарплата медицинских работников.

Сейчас проект на следующий год внесли в Верховную Раду. Народные депутаты должны рассмотреть его в первом чтении в октябре этого года.