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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Коли лікарі отримуватимуть від 20 тис. грн зарплати – прогноз міністра МОЗ

Віктор Ляшко

Очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко спрогнозував, коли лікарі зможуть отримувати заробітну платню розміром від 20 тис. грн.

За його словами, з 1 січня 2022 року зарплати медичних працівників можуть збільшитися до 13,5 тис. грн, а лікарів – до 20 тис. грн.

– Вдалося збільшити програму медичних гарантій щонайменше на 33,8 млрд грн. Це додасть зарплату медикам, – наголосив Ляшко.

Міністр зазначив, що це базовий рівень, з якого нараховуватимуться інші надбавки для медиків. За його словами, уряд робить усе для того, щоб це сталося з початку 2022 року.

Ляшко додав, що таку заробітну плату отримуватимуть усі медики, які працюють з програмою медичних гарантій.

Влітку 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав документ, який пропонує підвищення зарплат для медиків.

На початку осені прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Кабмін планує проект держбюджету на 2022 рік, згідно з яким має зрости зарплатня медичних працівників.

Наразі проект на наступний рік внесли до Верховної Ради. Народні депутати мають розглянути його у першому читанні в жовтні цього року.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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