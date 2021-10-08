Рада выделила дополнительно почти 40 млрд грн из бюджета-2021: на что пойдут средства

Верховная Рада приняла закон № 6052 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год и увеличила расходы на некоторые сферы.

За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. Закон увеличивает общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн и выделяет дополнительное финансирование неотложных нужд социальной направленности и инфраструктурных проектов.

В частности, на обеспечение государственной социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг (субсидии) направят дополнительно 12 млрд грн.

Еще 5,7 млрд грн выделили, чтобы покрыть дефицит на выплату денежного обеспечения ВСУ. А 2 млрд грн потратят на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с коронавирусом.

Больше всего, 15 млрд грн, из госбюджета выделят Укравтодору на Большое строительство. Еще 1 млрд грн используют на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами.

Между тем в конце сентября правительство представило госбюджет на 2022 год в Верховной Раде. Среди приоритетных сфер финансирования в Кабмине определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

В частности, планируется в 1,6 раза повысить зарплаты медработникам, а также увеличить размер стипендий студентам и на 100% обеспечить жильем ветеранов АТО, которые находятся в очереди.