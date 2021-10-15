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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Еще в четырех областях Украины объявлена красная зона

коронавірус

В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По итогам заседания было решено установить красный уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса в четырех областях.

В частности, такие меры будут действовать с полуночи 18 октября в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Согласно правилам Кабинета министров, в красной зоне запрещено работать в обычном режиме таким заведениям, как кафе, рестораны, кинотеатры, театры, рынки, фитнес-центры, хостелы и отели. Более того, запрещены массовые мероприятия.

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Исключениями могут быть заведения, в которых 100% работников или посетителей полностью вакцинированы против коронавируса.

Если владельцы заведений нарушают правила, им придется прикрыть свой бизнес. Учебные заведения будут работать в офлайн-режиме.

Учебные заведения имеют право работать только в том случае, если 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат.

Также запрещена или ограничена работа: непродовольственных рынков, учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок, работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Фото: Depositphotos

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