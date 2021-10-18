Погода на 19 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 19 октября, погода в Украине кое-где будет облачной и дождевой. В частности, осадки ожидаются в восточных, южных и частично центральных областях страны.
В этих регионах значительно усилится ветер — его скорость будет достигать 7-12 м/с. Синоптики призывают украинцев тепло одеваться и по возможности оставаться дома.
Однако более приятные погодные условия почувствуют жители западных, северных и частично центральных областей Украины.
В этих местностях ожидается солнечная погода, однако будет бушевать сильный ветер (7-12 м/с). По данным Укргидрометцентра, днем осадков не будет, однако ночью может пойти дождь.
Столбики термометра на территории всей Украины будут держаться преимущественно на уровне от +7 до +10 градусов по Цельсию.
Температура воздуха на юге — от +9 до +12, на востоке — от +7 до +9, в центре — от +7 до +9, на севере — от +6 до +8, на западе — от +8 до + 10.
В Киеве ожидается солнечная и ветреная погода. Температура в столице — от +8 до +10 градусов.
Ночью столбики термометра значительно опустятся — максимальная температура достигнет до +4. В темное время суток усилятся дожди в нескольких городах, в частности, в Киеве.