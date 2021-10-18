Погода на 19 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Во вторник, 19 октября, погода в Украине кое-где будет облачной и дождевой. В частности, осадки ожидаются в восточных, южных и частично центральных областях страны.

В этих регионах значительно усилится ветер — его скорость будет достигать 7-12 м/с. Синоптики призывают украинцев тепло одеваться и по возможности оставаться дома.

Однако более приятные погодные условия почувствуют жители западных, северных и частично центральных областей Украины.

В этих местностях ожидается солнечная погода, однако будет бушевать сильный ветер (7-12 м/с). По данным Укргидрометцентра, днем ​​осадков не будет, однако ночью может пойти дождь.

Столбики термометра на территории всей Украины будут держаться преимущественно на уровне от +7 до +10 градусов по Цельсию.

Температура воздуха на юге — от +9 до +12, на востоке — от +7 до +9, в центре — от +7 до +9, на севере — от +6 до +8, на западе — от +8 до + 10.

В Киеве ожидается солнечная и ветреная погода. Температура в столице — от +8 до +10 градусов.

Ночью столбики термометра значительно опустятся — максимальная температура достигнет до +4. В темное время суток усилятся дожди в нескольких городах, в частности, в Киеве.