Погода на 19 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 19 жовтня, погода в Україні подекуди буде хмарною та дощовою. Зокрема, опади очікуються у східних, південних та частково центральних областях країни.

У цих регіонах значно посилиться вітер – його швидкість сягатиме 7-12 м/с. Синоптики закликають українців тепло одягатися та за можливості залишатися вдома.

Однак приємніші погодні умови відчують жителі західних, північних та частково центральних областей України.

У цих місцевостях очікується сонячна погода, проте вируватиме сильний вітер (7-12 м/с). За даними Укргідрометцентру, вдень опадів не буде, проте вночі може піти дощ.

Стовпчики термометра на території всієї України триматимуться переважно на рівні від +7 до +10 градусів за Цельсієм.

Температура повітря на півдні – від +9 до +12, на сході – від +7 до +9, у центрі – від +7 до +9, на півночі – від +6 до +8, на заході – від +8 до +10.

У Києві очікується сонячна та вітряна погода. Температура вдень у столиці – від +8 до +10 градусів.

Вночі стовпчики термометра значно опустяться – найбільша температура сягатиме до +4. У темний час доби посиляться дощі у декількох містах, зокрема, у Києві.