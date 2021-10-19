Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности введения локдауна на всей территории страны.

В то же время в эксклюзивном интервью на телеканале ICTV глава государства признался, что категорически выступает против этого.

По словам президента, пик третьей волны коронавируса продлится минимум две недели.

— Третья волна, волна Дельты. Что это за волна? Во-первых, мы должны понимать по срокам. Она пришла в Украину позже, чем в Европу. Поэтому сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой. Пик Дельты у нас сегодня, и думаю, в ближайшие две недели. Затем этот пик будет угасать, — отметил Зеленский.

По мнению украинского лидера, самое главное в этом вопросе человеку понять, насколько он готов к новому Covid-вызову.

— Считаю, что Украина готова. За сутки мы разворачиваем до 90 тыс. коек в инфекционных больницах с кислородом, с ИВЛ, со всем. У нас полностью все готово. Есть скорые. Я считаю, что это не большое, а важное достижение нашей медицинской системы, — рассказал президент.

В то же время Зеленский сказал, что перед украинцами сейчас стоит важный выбор — вакцинация или локдаун.

— Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших систем по количеству коек, готовности по кислороду. Одна из крупнейших в Европе. Но 300-500 тыс. никто не выдержит. Поэтому на этом перепутье есть два пути: вакцинация и локдаун. Вот и все. Мы находимся каждый день перед этим вызовом, — объяснил он.

Между тем президент признался, что выступает против локдауна максимально из-за того, что в стране растет бюджет.

— Мы все видим цифры — мы растем. У нас растет ВВП, бюджет. Наполнение бюджета в этом году увеличилось больше, чем по плану. В следующем году оно также увеличится. Мы поэтому позволили себе минимальную зарплату для врача 20 тыс., для медработника — 13,5 тыс. Такого никогда не было. Это очень серьезный шаг вперед. Локдауна я не хочу совсем. И поэтому у людей выбор — вакцинация. Другого нет, — объяснил Зеленский.

В то же время Зеленский рассказал, как можно поощрить к вакцинации граждан. По его словам, каждый, в том числе и политик, должен показывать пример.

— Президент должен постоянно говорить о вакцинации и сам вакцинироваться. Каждый государственный деятель должен это делать. Каждый министр, премьер-министр, спикер. Все люди должны своим примером показывать в государстве, что нужно вакцинироваться. Вся Верховная Рада, все средства массовой информации должны работать на то, что людям нужно вакцинироваться. Вот и все.

Зеленский добавил, что также должны любые блоки рекламы начинаться и заканчиваться тем, что нужно вакцинироваться.

Он отметил, что как можно дольше будут затягивать процесс локдауна в Украине, однако не исключено, что его введут на всей территории страны.

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