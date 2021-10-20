За последние сутки в Киеве более тысячи новых случаев коронавируса, 29 больных умерли, более 500 — госпитализированы, а койки в столичных больницах быстро заполняются. Поэтому сейчас столица находится на грани перехода к красной карантинной зоне.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Киев — на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация. Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Потому что 98% госпитализированных в больницы — не привиты. И умирают в абсолютной большинстве невакцинированные пациенты, — отметил он.

Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубана более оптимистичен. Он считает, что ситуация в столице прогнозируемая и говорить о красной зоне эпидопасности еще рано.

Сейчас в красной зоне находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области, на очереди — еще две.