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Валентина Летяк |

Київ – на порозі червоної зони: Кличко закликав вакцинуватися

Віталій Кличко

За останню добу у Києві більше тисячі нових випадків коронавірусу, 29 хворих померло, більше 500 – госпіталізовано, а ліжка в столичних лікарнях швидко заповнюються. Тому нині столиця перебуває на межі переходу до червоної карантинної зони.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Київ – на порозі червоної зони. Сьогодні єдиний спосіб зупинити поширення вірусу та уникнути найсуворіших обмежень — масова вакцинація. Я закликаю киян і всіх українців іти й щепитися. Бо 98% госпіталізованих до лікарень — не щеплені. І помирають в абсолютній більшості невакциновані пацієнти, – наголосив він.

Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубана більш оптимістичний. Він вважає, що ситуація у столиці прогнозована і говорити про червону зону епіднебезпеки ще зарано.

Зараз у червоній зоні перебуває Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області, на черзі – ще дві.

Фото: УНІАН

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