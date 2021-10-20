Київ – на порозі червоної зони: Кличко закликав вакцинуватися

За останню добу у Києві більше тисячі нових випадків коронавірусу, 29 хворих померло, більше 500 – госпіталізовано, а ліжка в столичних лікарнях швидко заповнюються. Тому нині столиця перебуває на межі переходу до червоної карантинної зони.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Київ – на порозі червоної зони. Сьогодні єдиний спосіб зупинити поширення вірусу та уникнути найсуворіших обмежень — масова вакцинація. Я закликаю киян і всіх українців іти й щепитися. Бо 98% госпіталізованих до лікарень — не щеплені. І помирають в абсолютній більшості невакциновані пацієнти, – наголосив він.

Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубана більш оптимістичний. Він вважає, що ситуація у столиці прогнозована і говорити про червону зону епіднебезпеки ще зарано.

Зараз у червоній зоні перебуває Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області, на черзі – ще дві.