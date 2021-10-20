Сумська область переходить до червоної зони

Від суботи, 23 жовтня, на території Сумської області запроваджують червону зону карантину. Це означає, що у регіоні значно посилюють обмеження.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 20 жовтня.

Таким чином з 23 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки запроваджують на території Сумської області та застосовують обмежувальні заходи, передбачені для цієї зони.

У червоній зоні забороняється робота кафе, ресторанів, театрів, кінотеатрів, фітнес-центрів, басейнів, а також ринків. Окрім того, не можна проводити масові заходи.

У тих закладах, де усі працівники та відвідувачі вакциновані або мають діючий негативний результат тесту – обмеження не застосовуються.

Щодо навчальних закладів, то вони можуть працювати в офлайн-режимі також лише за умови 100% вакцинації персоналу.

Окрім того, відзавтра, 21 жовтня, жителі червоної зони не можуть їздити громадським транспортом до інших областей. Щоб вільно пересуватись міжрегіональним сполученням, потрібно мати документ про повний курс вакцинації, негативний тест на коронавірус або довідку про одужання від хвороби.

Між тим у “найсуворішій” зоні зможуть працювати заклади громадського харчування за адресною доставкою та навинос, салони краси за попереднім записом тощо.

Детальніше про правила та заборони червоної зони ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Раніше до червоної зони карантину потрапили п’ять областей – Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Херсонська. Також із 18 жовтня посилили карантин у Львові, однак тут поки діє помаранчева зона.

Столичний мер Віталій Кличко заявив, що Київ на порозі червоної зони. За останню добу у місті – більше тисячі нових хворих, 29 жителів померло, понад 500 – госпіталізовано.

Водночас начальник Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан вважає, що ситуація у місті прогнозована, і говорити про червону зону зарано.