Існує вірогідність, що Україну виключать із “зеленого” списку Євросоюзу, до якого входять країни, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових обмежень під час пандемії Covid-19.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Станом на зараз Україна ще перебуває у “зеленому” списку ЄС. Водночас дійсно є вірогідність, що Рада ЄС ухвалить рішення про виключення України із цього списку. Хочу наголосити, що тут немає політики – це проста арифметика, – заявив він.

Міністр уточнив, що Євросоюз ухвалює рішення на основі чітких показників захворюваності на Covid-19 у тій чи іншій країні, і все залежить від розвитку епідемічної ситуації.

Виключення із “зеленого” списку, який Єврокомісія оновлює кожні два тижні, означає запровадження тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки громадян (наприклад, туристичні).

– На жаль, останнім часом статистика Covid-19 в Україні демонструє стрімке щоденне зростання. Це прямий наслідок низького відсотка вакцинації та антивакцинаторської пропаганди, яка підриває довіру громадян до вакцин… Як наслідок, ми маємо перспективу, що Євросоюз виключить нас із “зеленого” списку, – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС також пояснив, що означатиме ймовірне виключення із “зеленого” списку для українців. Кулеба виділив три ключові пункти:

• У разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із “зеленої” зони в жодному разі не скасовує безвізовий режим. Будуть лише запроваджені тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки – з метою протидії коронавірусу. Рішення ЄС можуть переглянути, якщо епідемічна ситуація в Україні покращиться.

• Рішення ЄС про виключення із “зеленого” списку не встановлює автоматично нові правила для перетину кордонів Євросоюзу. Це буде рекомендація державам-членам ЄС, які вже мають на національному рівні ухвалити остаточне рішення щодо дозволу чи обмеження поїздок українців. Як наголосив Кулеба, досвід країн, яких уже виключили із “зеленого” списку, демонструє, що тотального закриття кордонів не варто очікувати.

• МЗС України та посольства працюють з іноземними партнерами, аби коло країн, відкритих для подорожей українців, було якомога ширшим.

Кулеба додав, що епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні: Євросоюз останнім часом значно скоротив “зелений” список.

Нещодавно з’явилася інформація, що цього тижня Євросоюз може виключити Україну із “зеленого” списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень.

У “зеленому” списку ЄС Україна перебувала з середини липня. Після перегляду списку 8 жовтня наша країна залишилась у переліку країн “зеленої” зони.