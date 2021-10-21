На підключення до опалення усіх житлових будинків Києва знадобиться тиждень. Система теплопостачання столиці достатньо велика і потужна, тому потребує саме стільки часу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час засідання Київради.

– Вже вийшло розпорядження КМДА про початок опалювального сезону з 23 жовтня. Всі технічні заходи з підготовки виконані, і з суботи почнемо запуск системи. Система теплопостачання Києва доволі велика і потужна, тому на плановий запуск необхідно близько семи днів. В кожному районі складено графік запуску будинків, – пояснив він.

Петро Пантелеєв нагадав, що опалювальний сезон Києві розпочався з 1 жовтня у закладах соціальної сфери: школах, дитячих садочках, лікарнях. За його словами, об’єкти підключаються за заявками головних лікарів або керівників інших установ.

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться з суботи 23 жовтня. Але через зростання вартості газу змінилися тарифи на тепло у столиці для комерційних та бюджетних установ, а також – релігійних організацій.

Для побутових споживачів ціна не змінилася. Тобто кияни, як і минулого сезону, платитимуть 1 654 грн за 1 Гкал тепла.

А от ціна закупівлі газу для потреб бюджетних установ, комерційних та релігійних організацій у жовтні зросла майже до 25 тис. грн з ПДВ/тис. куб. м.