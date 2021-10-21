Укрзалізниця розгорнула на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на Covid-19

Компанія-перевізник Укрзалізниця розгорнула на найбільших залізничних вокзалах України пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус.

За даними Укрзалізниці, вони працюють від сьогодні, 21 жовтня. Пасажири можуть безкоштовно вакцинуватися у п’яти пунктах на вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра.

Експрес-тестування можна зробити на 10 вокзалах Укрзалізниці у низці міст. Серед них – Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

Для пасажирів експрес-тест коштуватиме 350 грн. Дослідження проводитиме компанія Медична лабораторія CSD, яка запропонувала найвигіднішу ціну за цю послугу.

Пасажири, які не вакцинувалися проти коронавірусу, можуть зробити експрес-тестування та отримати довідку, завдяки якій можна буде подорожувати в різні області України у разі негативного результату.

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський у коментарі Фактам ICTV зазначив, що увесь залізничний транспорт працюватиме згідно з графіком.

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В Укрзалізниці зазначили, що мають намір збільшувати перелік вокзалів, на яких пасажири зможуть вакцинуватися та зробити тест на коронавірус.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, з 21 жовтня 2021 року змінилися правила перевезення громадян під час карантину.

Українці можуть подорожувати в інші області лише за наявності паперового чи цифрового Covid-сертифікату, негативного результату експрес- чи ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до поїздки), або документу про щеплення однією дозою препарату проти коронавірусу.